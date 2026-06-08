◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン最終日（2026年6月7日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）メジャー第2戦の最終ラウンドが行われ、首位タイから出た世界ランク1位のネリー・コルダ（27＝米国）が3バーディー、1ボギーの69で回り、通算8アンダーで大会初優勝を飾った。今季4勝目でツアー19勝目。メジャーは2度目の優勝を飾ったシェブロン選手権に続き2連勝で通算4勝目。21年に全米女子プロを制して