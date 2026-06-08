（CNN）米国のトランプ大統領は、米国がイランと結ぶいかなる合意もイスラエルのネタニヤフ首相は受け入れざるを得ないと述べた。ネタニヤフ氏に「決定権はない」からだという。トランプ氏は7日、英紙フィナンシャル・タイムズに対し、「決めるのは私だ。すべて私が決める。彼（ネタニヤフ氏）に決定権はない」とし、「彼に選択肢はない」と述べた。トランプ氏は、イランが7日夜に行ったイスラエルへのミサイル攻撃について、「合