俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（公開中）の公開御礼舞台あいさつが7日、都内で実施され、水上のほかにユンホ（東方神起）、福士蒼汰、内田英治監督が登場した。【動画】水上恒司VS福士蒼汰、“壮絶バトルシーン同作は、新宿中央署の新人刑事・相葉四郎（水上）と、ソウル警察庁からやってきたエリート刑事・チェ・シウ（東方神起・ユンホ）が、強烈な悪人集団に立ち向かう物語。ヴィラン役