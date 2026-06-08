◇第75回全日本大学野球選手権・第1日1回戦（2026年6月8日神宮）選手権は8日、神宮球場と東京ドームで開幕した。神宮球場での試合前には大洋（現DeNA）の元エースで野球解説者の遠藤一彦氏（71）が始球式を務めた。母校・東海大のユニホームを着用してのストライク投球に「本来の球ではなかったですけれど、無事捕手まで届いて安心しています」と笑みを浮かべた。同氏は3年時に第25回大会で優勝。斉藤明雄投手を擁する