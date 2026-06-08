関東地方など広範囲に津波注意報が出される原因となったフィリピンで発生した地震について、アメリカの地質研究所はマグニチュード7.8、震源の深さ35キロの地震だったとしている。世界中の地震に関するデータが集まるアメリカの地質調査所によると、日本時間8日午前8時37分頃、フィリピンのミンダナオ島付近でマグニチュード7.8の地震が発生した。震源の深さは35キロとしている。