「ドジャース５−１３エンゼルス」（７日、ロサンゼルス）ドジャースは投手陣が精彩を欠いて１３失点の大敗を喫した。大谷翔平選手は「１番・ＤＨ」で出場し、５打数２安打１得点。６月出場６試合で５度目となるマルチ安打で打率を今季最高（開幕戦を除く）の・３０２に上げた。ＯＰＳ（出塁率＋長打率）は・９３９でシュワバー（フィリーズ）を抜きナ・リーグトップに浮上した。出塁率はリーグ１位の・４１７、長打率はリーグ