【Amazon：GTPLAYER ゲーミングチェア「GTP002F-GRAY」】 参考価格：21,800円 セール価格：16,308円 Amazonにて、GTPLAYERのゲーミングチェア「GTP002F-GRAY」が特別価格で販売されている。セール価格は参考価格の約25%オフとなる16,308円。 本商品は、コックピットをイメージした近未来的なデザインのゲーミングチェア。155度のリクライ