瀬戸内７県を拠点に活動するアイドルグループ「ＳＴＵ４８」の１期生・石田千穂（２４）が７日、活動拠点である広島県民文化センター多目的ホールで卒業公演を開催。この日をもってＳＴＵ４８としてのすべての活動を締めくくった。石田は２０１７年３月、１５歳で１期生として加入。デビューシングル「暗闇」からすべてのシングルで選抜メンバー入り。６ｔｈ「独り言で語るくらいなら」、９ｔｈ「息をする心」で単独センターを