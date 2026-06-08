◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグの第１週カナダ大会日本３―２（２９―２７、２５―２０、２３―２５、２８―３０、１５―１２）ドイツ（７日、カナダ・ケベックシティー）１次リーグが行われ、世界ランク４位の日本は敵地で１０位・カナダに３―２のフルセットの死闘の末に下し、開幕４連勝。カナダ大会最終戦を勝利で締めくくった。第１セット（Ｓ）から大接戦となったが、２６―２７から主