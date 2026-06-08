◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン最終日（７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）１８位で出た２０１９年全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）は１バーディー、１ボギーの７１で回り、通算イーブンパーの１７位で大会を終えた。３年連続のトップ１０入りはならなかったが、初日、２日目と３位につけ、今季自己最高位でのフィニッシュとなった。ホールアウト