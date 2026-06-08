津波注意報が出ているのは、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島です。 津波予報が発表されているのは、鹿児島県西部です。 津波注意報が発表された沿岸では、海の中や海岸近く、川の河口付近にいる人は危険です。 海の中にいる人は、ただちに海から上がって、海岸から離れてください。 海岸近くや川の河口付近にいる人も、ただちにその場を離れて安全な場所に移動してください。 ・ ・ ・