８日午前８時３８分ころ、海外で規模の大きな地震がありました。 震源地は、フィリピン付近で、地震の規模を示すマグニチュードは８．２と推定されます。 太平洋の広域に津波発生の可能性があります。 日本では、九州沖縄から関東までの太平洋側を中心に津波注意報が発表されています。 東北と北海道の太平洋側など一部でも若干の海面変動が予想されています。 若干の海面変動が予想される沿岸は次のとおりで