BANK ACADEMYが「【保存版】2026年後半に新NISAでやるべき事10選！2027年改正・積立確認・暴落対策まで総まとめ」を公開した。動画では、2026年後半に向けて新NISAで確認・対策すべき10の項目を網羅的に解説し、特に2027年から始まる「こどもNISA」の重要性や、暴落時の心構えについて詳しく言及している。 2026年も後半に入り、新NISAを運用する上で見直すべきポイントが多岐にわたると指摘する。まず挙げられたのが「積立設定