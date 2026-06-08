サッカー・Jリーグの特別大会「J1百年構想リーグ」を制したヴィッセル神戸の選手とスタッフが、7日、地元のファン・サポーターに優勝を報告した。神戸はJ1百年構想リーグのWEST（西地区）で1位となり、プレーオフラウンドの1-2位決定戦では、EAST（東地区）1位の鹿島アントラーズと対戦。5月30日のホームでの第1戦で5-0と大勝すると、6月6日のアウェイでの第2戦では0-2と敗れるも、2戦合計スコアを5-2として、ハーフシーズンの