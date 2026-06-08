ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月8日（月）〜6月14日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【蠍座（さそり座）】今週は、普段しないような特別な予定を入れると◎ いろんな刺激があるほうが、勉強や仕事もうまくいくようです。パートナーや恋人