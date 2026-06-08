離婚の種類は6つある 離婚成立までの流れ 約9割は協議離婚 離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。さらに、離婚成立までのプロセスによって審判離婚、和解離婚、認諾離婚と細かく分かれています。日本で成立する離婚の約9割が協議離婚です。協議離婚は、話し合いで夫婦の双方が離婚に合意し、離婚届を提出して受理されれば、手続きが完了します。 裁判所が関与する離婚 夫婦のどちらかが離婚に