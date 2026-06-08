カードの並べ方は何通り？「順列」の公式がポイント 4枚のカードの並べ方 同じものを含む順列 「1」「1」「2」「3」と書かれた4枚のカードの並べ方を考える場合、まず、4枚のカードがすべて異なる数字である場合の順列を考えます。これは次の計算で求めることができます。4!＝4×3×2×1＝24通りこの例では「1」が2枚あるので、2枚の「1」のカードを「1a」「1b」と区別して考えて、「1a、1b、