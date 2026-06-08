米株価指数先物ナスダック上昇に転じる、トランプが沈静化図る 東京時間09:26現在 ダウ平均先物JUN 26月限50875.00（-61.00-0.12%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7409.50（+9.00+0.12%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限29169.75（+143.25+0.49%） トランプ米大統領はイランとの交渉は非常に順調であり、合意に近づいていると語った。