フィリピン付近で発生した地震で茨城県から沖縄県にかけて津波注意報が発表されたことを受け、政府は午前9時5分、総理官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置しました。総理官邸は情報連絡室で情報の収集などにあたることにしていて、「関係府省が連携し、対応に全力をあげる」としています。