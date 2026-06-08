▽プリンセスタッグ選手権試合30分1本＜王者組＞○渡辺未詩、辰巳リカ（18分51秒片エビ固め）瑞希、高見汐珠●＜挑戦者組＞※白昼夢ビリーバー。第21代王者組が初防衛に成功。東京女子プロレスは7日、東京・後楽園ホールで「STANDALONE’26」を開催し、プリンセスタッグ選手権は王者組の白昼夢（渡辺未詩＆辰巳リカ）が瑞希＆高見汐珠の挑戦を退け初防衛に成功。次期挑戦者に享楽共鳴（中島翔子＆ハイパーミサヲ）を