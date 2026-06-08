気象庁によりますと午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生しました。【映像】沖縄・奄美地方の津波の到達予想気象庁によりますと、震源はフィリピン付近で、地震の規模を示すマグニチュードは8.2と推定されています。この地震により、関東地方から沖縄・奄美地方までの広い地域に津波注意報が出ています。気象庁は、津波注意報が出ている地域では、注意報が解除されるまで引き続き海岸や河口に