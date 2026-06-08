サスメドが全体波乱相場の間隙を突いて続急騰、カイ気配スタートで急速に水準を切り上げる展開となっている。運動療法やリハビリなどの治療用アプリの開発を手掛けるが、塩野義製薬と協業体制を構築し、業績成長に向けた取り組みを進めている。 前週末５日取引終了後、塩野義との「サスメド 不眠障害用アプリＭｅｄｃｌｅ」の販売提携契約に定める開発の進捗に応じたマイルストーンを達成したことを発表した