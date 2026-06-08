コスモス薬品は続伸している。前週末５日、５月度の月次営業速報を発表した。既存店売上高は前年同月比５．５％増と９カ月連続で前年同月を上回っており、好感した買いが集まっている。全店売上高は同１０．９％増となった。 出所：MINKABU PRESS