日本駐車場開発は続伸している。前週末５日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算が、売上高３１１億７００万円（前年同期比９．４％増）、営業利益７０億１６００万円（同５．６％増）、純利益４２億８００万円（同１１．６％増）と増収増益となったことが好感されている。 重点エリアにおけるマンション附置駐車場へのサブリース提案を強化した駐車場事業が同期間として売