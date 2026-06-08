フェイエノールトは7日、ロビン・ファン・ペルシー監督の解任を発表した。元オランダ代表FWのファン・ペルシー氏は2025年2月に監督に就任し、フルシーズンを指揮した今季はエールディビジで2位だった。だが、クラブ・ブルージュから今月加わったばかりのデビ・リゴーテクニカルダイレクターはUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権を獲得したことを称えつつ、「徹底的な内部評価を行った。チームのパフォーマンスの推移や、