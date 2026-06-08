8日午前、フィリピンで地震が起き、太平洋沿岸の広い範囲に津波注意報が出されています。こうした注意報、または警報を皆さんはどう考えるでしょうか。 【写真を見る】【詳細】津波注意報発表津波はたった30センチでも危険！？避難の仕方、とるべき行動を整理できている？津波注意報・警報について知ろう気象庁 そもそも、注意報・警報の内容と基準を知っていますか？ ※現在の津波注意報発表エリア（図あり気象庁）