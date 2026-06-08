【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が、7月22日にリリースする最新シングルのタイトルが「是非に及ばず」に決定。フォーメーションセンターを5期生・一ノ瀬美空が務めることが発表された。 ■「今のメンバーで今まで作り上げてきたものを信じて強く立っていられたら」（一ノ瀬美空） グループとして初の東京ドーム3daysを開催し、3日間で14万人のファンとともに14