8日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比13.8％減の731億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.2％減の533億円となっている。 個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦＭＳＣＩ日本株 、グローバルＸＵＳＲＥＩＴ・トップ２０ 、グローバルＸ自動運転＆ＥＶ 、ＭＡ