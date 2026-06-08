８日午前８時３８分頃、フィリピン付近でマグニチュード８・２と推定される地震があり、気象庁は茨城県から沖縄県にかけての沿岸に津波注意報を発令した。予想される津波の最大波の高さは１メートルで、気象庁は、海の中にいる人はただちに海から上がって海岸から離れるよう呼びかけている。潮の流れが速い状態が続くので、同庁では、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないよう呼びかけている。▽第１波の