財務省が8日発表した4月の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は、前年同月比64.9％増の3兆9078億円だった。黒字は15カ月連続。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は3957億円の黒字となった。輸出は13.9％増の10兆1081億円で、輸入は9.5％増の9兆7124億円だった。