コスプレイヤーの篠崎こころが、自身のXを更新し、水着姿のオフショットを投稿するとネット上で話題になっている。【画像】布面積が少な目！ピンク水着姿の篠崎こころ定期的にコスプレ写真などを投稿しているが、今回は「今日もいちにちおつかれサマ」と水着写真を公開。布面積が少ない水着姿の自撮りを見ることができる。これにファンは「バッチバチに可愛いやんけぇ！あと画質良すぎんか？拡大してもうたわ」「髪色と水着