手土産は【シャトレーゼ】で選んでみては？ 見た目も華やかな「眼福ケーキ」は、贅沢感があり、贈った相手にも喜んでもらえるかも。今回はフルーツが使われたイチオシのケーキをご紹介します。今だけ味わえる、季節限定・期間限定品のみをピックアップしました。 メロン感たっぷりなカップケーキ メロンの形を再現した、グリーンが映える可愛い「まんまるメロンケーキ」。季