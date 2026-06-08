メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年6月8日午前9時5分、愛知県外海、三重県南部に津波注意報が発表されています。 海岸から離れてください。 津波注意報が解除されるまで海にはいったり海岸に近づいたりしないでください。 【愛知県外海】 津波注意報 【三重県南部】 津波注意報 全国に発表されている情報は以下の通りです。 【津波注意報】 茨城県 千葉県九十九里・外房 千葉県内房 伊豆諸島 小笠原