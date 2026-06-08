６月７日に行われた安田記念で待望のＧ１初制覇を果たしたシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）は激闘から一夜明けた８日、厩舎の馬房で元気いっぱいに飼い葉を食べるなど落ち着いた雰囲気で英気を養った。レース後は東京競馬場から午後７時３０分過ぎ頃に厩舎へ到着して、担当の田端厩務員は「馬も力を出し切ったのか、レース後はだいぶ気持ちが高ぶっていましたが、今朝はだいぶ落ち着いています」と目を細