中学受験の志望校選びで、通学時間を考慮するのは悩ましいポイントだ。偏差値や校風と並んで「通学距離」が判断基準に入ってくるのは、子どもが毎日通うことを考えれば当然のこと。SNSでは「近いは正義」という言葉が繰り返し話題になっており、共感の声も多い。長女が中学受験を経験している筆者も、これに同意している。 【写真】超難関大卒で元アイドル、身長150センチの花嫁が80キロ夫をかついで結婚報告 長女が進学した