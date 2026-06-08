【私が生きるクスリ】【写真】『SHOGUN 将軍』シーズン2撮影中の榎木孝明さん「世界的な時代劇映画のプロデュースに関わりたい」ぶっちゃあさん（お笑い芸人・71歳）ブッチャーブラザーズのぶっちゃあさんは今年、年男の72歳で野球、卓球、ゴルフとスポーツが生きるクスリ。本業の笑いではサンミュージック社長の相方と50周年を目指している。◇◇◇僕の元気の源はスポーツで、一番はやっぱり野球かな。芸人の草