5月27日、お笑いコンビ・見取り図のリリー（42）が、フリーアナウンサーの今川菜緒（29）との結婚を発表した。2025年に週刊誌報道で今川アナが精神的に追い詰められたことを機に、責任を取る形で結婚を決意したのだという。【こちらも読む】“ポスト千鳥”見取り図が狙う冠番組への道 ラリー遠田氏が強みを分析この判断が「男気がある」と評判になり、ネット上では《守る覚悟を行動で見せたのがすごい》《簡単にできることじゃ