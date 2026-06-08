【あの人は今こうしている】“貴花田キラー”だった元小結・三杉里公似さん 整体院を始めて18年「大震災とコロナでまだ借金が…」田中滋実さん（元テレビ朝日アナウンサー／60歳）「グッド！モーニング」「羽鳥慎一モーニングショー」など、テレビ朝日の朝の情報番組は絶好調。「グッド〜」の前番組「やじうま」シリーズも好評だったが、1990年代、吉澤一彦アナウンサーと並び、司会を担当していた田中滋実さんは今どうしてい