歌手・中島美嘉（Nakashima Mika）の来韓公演が、公演予定日の1週間前に中止となった。ユジンエンターテインメントは7日、「13日に開催予定だった『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』ソウル公演は、やむを得ない事情により中止となった」と発表した。中島美嘉は13日、京畿道高陽市（キョンギド・コヤンシ）のKINTEX（韓国国際展示場）第2展示場で公演を行う予定だった。これに先立ち、弦楽器とパーカッションが調和したアコースティ