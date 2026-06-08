午前9時5分、気象庁は津波注意報を発表しました。高知県への津波到達予想時刻は午後0時30分で、予想高さは1メートル。津波注意報の地域では海の中や沿岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって沿岸から離れてください。場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。震源地はフィリピン付近。震源の深さは不明。地震の規模を示すマグニチュードは8.2と推定され