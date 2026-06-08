「エンツォ・フェラーリ（フェラーリ創業者）が墓で起きるだろう」。先月25日にフェラーリが初の純電気自動車（EV）「ルーチェ」を公開してから批判があふれている。20年以上フェラーリを牽引してきたルカ・ディ・モンテゼーモロ元フェラーリ会長は「あの車から『跳ね馬』のロゴをはずしたら良いだろう。中国もコピーしない車」と酷評した。自動車業界によると、フェラーリはルーチェに55万ユーロ（約1億円）という値段を付けた。