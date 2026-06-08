とちぎテレビ 2026年6月8日午前9時5分、津波注意報が発表されています。 海の中にいる人はただちに海から上がり、海岸から離れてください。 津波注意報が解除されるまで海にはいったり海岸に近づいたりしないでください。 全国に発表されている情報は以下の通りです。 【津波注意報】 茨城県 千葉県九十九里・外房 千葉県内房 伊豆諸島 小笠原諸島 相模湾・三浦半島 静岡県 愛知県外海 三重県南部 和歌山県 高