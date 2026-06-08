8日朝の東京株式市場で、日経平均株価の下げ幅は一時2600円を超え6万3000円台まで下落しています。5日、アメリカ労働省は5月の雇用統計を発表し、景気の動向を反映する農業部門以外の就業者数は、前の月と比べて17万2000人増えました。およそ8万人の増加を見込んでいた市場予想を大きく上回りました。これを受け市場では、アメリカの利上げ警戒が強まり、長期金利が上昇。ニューヨーク株式市場でも半導体関連株を中心に値を下げて