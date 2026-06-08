◇インターリーグドジャース5―13エンゼルス（2026年6月7日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は7日（日本時間8日）のエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、5打数2安打1得点で打率を.302とした。試合は投手陣が崩れて5―13で敗れ、3連勝はならなかった。試合後、大谷は次戦10日（日本時間11日）のパイレーツ戦へ向け、異例のキャッチボールを行った。大敗となった試合を終えても、大谷はやるべきことをこ