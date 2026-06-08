気象庁は8日午前9時6分に沖縄県や茨城県、千葉県などに津波注意報を発表した。日本時間の午前8時38分ころ、フィリピン諸島、ミンダナオでマグニチュード8．2の地震が発生した影響で日本にも津波が到達する可能性があるという。これを受け、気象庁は午前10時30分から会見を開き、説明するとしている。気象庁によると、8日午前8時38分にフィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生し、この地震の影響で、関東地方などに津波注意