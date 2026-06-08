セグンダ・ディビシオン（ラ・リーガ2部）の昇格プレーオフ準決勝ファーストレグが7日に行われ、ラス・パルマスとマラガが対戦した。セグンダ・ディビシオンのレギュラーシーズンを5位で終えたラス・パルマスは、この昇格プレーオフの準決勝初戦で4位のマラガをホームで迎え撃った。この試合でFW宮代大聖は右サイドハーフで先発フル出場した。立ち上がりからボールの主導権を握ったラス・パルマスだったが、なかなかフィニッ