言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、住民が活躍する街、伝統的なお菓子、そして近代的な音響技術という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。じ□□し□□せあめまる□□らっくヒント：国の指図を受けずに、そこに住む人々で