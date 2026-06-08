気象庁のホームページに掲載された、フィリピン南部ミンダナオ島沖を震源とする地震に伴う津波注意報の情報フィリピン付近で地震があり、気象庁は8日午前9時5分、茨城県から沖縄県の広い範囲に津波注意報を出した。予想される津波の高さは1メートルで、到達予想時刻は宮古島・八重山で午前11時など。気象庁は、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないよう呼びかけている。気象庁は、茨城県、千葉県九十九里