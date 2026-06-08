気象庁は、8日午前9時05分に津波注意報を発表しました。 気象庁によりますと、8日午前8時38分にフィリピン付近を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは不明です。地震の規模を示すマグニチュードは8.2と推定されます。 津波注意報が発表された地域は、茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島などです。 海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から