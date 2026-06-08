気象庁は、8日午前9時05分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。 津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。 各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。 ■茨城県＜津波注意報：1m＞・大洗到達予想：8日午後2時0分満潮時刻：8日午後10時17分・神栖市鹿島港到達予想：8日午後1時30分満潮時刻：8日午後10時26分 ■千葉県九十九里・外房＜津波注意報：1m＞